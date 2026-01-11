Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche arrolla a un motorista tras un giro ilegal en Castelló

El accidente ocurrió este domingo por la tarde en la avenida Chatellerault, cerca del parque Geólogo Royo

Vídeo: Accidente de tráfico en la avenida Chatellerault de Castelló

Miguel Agost

Fede Navarro

Castelló

Un accidente de tráfico se ha producido este domingo alrededor de las 15.30 horas en la avenida Chatellerault de Castelló, cerca del cruce con el parque Geólogo Royo y en las inmediaciones de los colegios Carles Salvador y Censal.

Imagen del accidente / Miguel Agost

El siniestro se ha producido cuando un turismo ha realizado, supuestamente, un giro ilegal y ha arrollado a un motorista joven, que ha salido despedido y ha caído sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta ha resultado herido leve.

Mapa de ubicación

Debido a la proximidad con la comisaría de la Policía Nacional en Castelló, en el lugar del accidente se ha concentrado un amplio despliegue policial. Han intervenido efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han asegurado la zona y han permanecido en el lugar hasta la llegada de la ambulancia.

El joven atendido por la policía. / Miguel Agost

La motocicleta, una deportiva de color negro con detalles verdes, ha quedado tendida sobre el asfalto junto a restos del accidente, mientras el tráfico ha tenido que ser regulado durante la intervención policial.

