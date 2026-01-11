Una mujer fallece tras precipitarse en la presa de la Pobla de Benifassà
Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón y unidades de Emergencias se han movilizado
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha movilizado esta mañana tras el aviso, recibido a las 11.05 h., para acudir al rescate de una mujer que se había caído en la zona de la presa de la Pobla de Benifassà, en el embalse de Ulldecona. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos de los parques del Baix Maestrat, Els Ports y la Unidad de Rescate de Montaña. Por parte de la Generalitat, se ha activado el helicóptero de rescate de Emergencias del 112.
Zona accesible
Finalmente, según han explicado los bomberos, no ha sido necesaria la intervención de los medios aéreos, puesto que la caída se había producido en una zona accesible a pie. Aunque los medios sanitarios se han movilizado conjuntamente y han accedido para prestarle atención sanitaria, finalmente la víctima ha fallecido in situ. Al parecer, ha caído en zona seca, no en el agua, y las circunstancias del incidente han resultado fatales. La persona, de mediana edad -entre 50 y 60 años, a falta de confirmación oficial-, ha sido evacuada pero ya no se podía hacer nada más para salvar su vida. Ahora, fuentes de la investigación esclarecerán si finalmente se ha tratado de un accidente. La intervención de los bomberos en el lugar ha finalizado sobre las 13.30 horas.
En un lado del barranco
Según explican fuentes conocedoras, la caída se habría producido en un lateral del barranco justo junto a la presa. Para acceder al tramo del muro donde están las compuertas existe una valla de protección que impide el acceso.
