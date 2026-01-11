Nuevo accidente en Castelló: un vehículo atropella a un peatón al hacer marcha atrás
Un hombre resulta herido y es trasladado al Hospital General para recibir atención médica
La ciudad de Castelló ha vivido una tarde complicada en materia de accidentes de tráfico. Afortunadamente, las personas heridas no han presentado carácter grave, según los primeros partes.
Apenas ni una hora después de un primer incidente en la avenida Chatelleraut de Castelló -sobre las 15.30 h.-, se ha producido otro percance en la avenida Cardenal Costa de Castelló -alrededor de las 16.15 h.-. En el paso de peatones, un vehículo que estaba haciendo marcha atrás alcanzó a un peatón, un varón de 72 años, que ha sido trasladado al Hospital General de Castelló, si bien su estado no parecía revestir gravedad.
Todo apunta a un giro ilegal
En cuanto al otro siniestro, el ocurrido a primera hora de la tarde en Chatellerault, cerca del cruce con el parque Geólogo Royo y en las inmediaciones de los colegios Carles Salvador y Censal, todo sucedió, supuestamente, cuando el turismo realizó un giro ilegal y arrolló a un motorista joven. Este salió despedido por el impacto y cayó sobre la calzada. Como consecuencia del golpe, el conductor de la motocicleta resultó herido, de carácter leve.
Debido a la proximidad con la comisaría de la Policía Nacional en Castelló, en el punto del accidente se concentró un amplio despliegue policial. Así, en el caso intervinieron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que procedieron a asegurar la zona y permanecieron en el lugar hasta la llegada de la ambulancia.
La motocicleta, una deportiva de color negro con detalles verdes, quedó tendida sobre el asfalto, mientras el tráfico tuvo que ser regulado por intervención policial.
