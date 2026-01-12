Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca un camión y obliga a cortar la autopista en sentido Barcelona

Un accidente de tráfico está provocando importantes afecciones a la circulación en la AP-7 a su paso por Benicàssim durante la madrugada y la mañana de este lunes. Tal y como han confirmado desde la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido en torno a las 2.30 horas, cuando un camión ha sufrido un accidente y ha volcado, quedando atravesado en la calzada.

Itinerario alternativo

El accidente ha tenido lugar en sentido Barcelona, lo que ha obligado a cortar totalmente la autopista en ese tramo. Como consecuencia, el tráfico ha sido desviado por la carretera N-340 en la salida Castellón norte de la autopista, itinerario alternativo habilitado por la DGT para aliviar la congestión.

El camionero, herido leve

El conductor del camión ha resultado herido leve, según la información facilitada, y ha sido atendido sin que se hayan registrado daños personales de mayor gravedad.

En estos momentos, operarios y servicios de mantenimiento trabajan en la retirada del vehículo accidentado y en la limpieza de la calzada, con el objetivo de restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible. La DGT mantiene activos los avisos de incidencia y recomienda extremar la precaución en la zona.