Aparatoso accidente en Castelló: un vehículo embiste a otros dos que estaban detenidos

Afortunadamente, no se han registrado heridos como consecuencia del choque

Vídeo: Fuerte accidente con varios vehículos implicados en Castelló

Gabriel Utiel

Sergi Juan

Un vehículo ha colisionado contra otros dos que se encontraban parados, provocando un aparatoso accidente que, pese a la espectacularidad de las imágenes, se ha saldado únicamente con daños materiales.

El impacto fue de tal magnitud que uno de los coches quedó completamente girado en mitad de la vía, una escena que ha llamado la atención en las imágenes grabadas tras el siniestro. Afortunadamente, no se han registrado heridos como consecuencia del choque.

Según la información disponible, no concurren circunstancias como alcoholemia u otras infracciones, y el accidente quedó en un susto y en daños materiales en los vehículos implicados.

La circulación se vio afectada de manera puntual mientras se retiraban los coches y se restablecía la normalidad en la vía.

Otro suceso durante la mañana

Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló. Efectivos de Bomberos Municipales y Policía Local están interviniendo en el incendio de una vivienda situada en el norte del término municipal, que ha quedado completamente calcinada a causa del fuego.

Un incendio deja una gran columna de humo visible desde Castelló

Las llamas han afectado también a tres turismos, una autocaravana y varias motocicletas que se encontraban en las inmediaciones. Según la información disponible, el incendio se encuentra controlado, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en su extinción total y en las labores de seguridad.

