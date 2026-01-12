Un coche se da a la fuga en una operación de la Guardia Civil en Castellón

Un vehículo se dio a la fuga durante el fin de semana durante una operación de la Guardia Civil en Burriana, según han informado este lunes fuentes de la Benemérita a Mediterráneo.

El operativo trataba de atrapar precisamente a ese coche en plena autopista AP-7, pero finalmente los presuntos delincuentes lograron su objetivo de escaparse, pese a los esfuerzos de los agentes.

Sin heridos

Ninguno de los guardias civiles resultó herido ni su coche sufrió daños, según la Comandancia de Castellón de la Guardia Civil.

Los ocupantes del vehículo continúan fugados y aún se trata de dar con ellos.