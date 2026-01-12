Colapso judicial: tres juzgados de la provincia de Castellón baten récords

El colapso en los juzgados castellonenses es una realidad que, con el paso de los meses, solo aumenta. A tenor de los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que se refieren al tercer trimestre de 2025, los partidos judiciales de la provincia encabezan la tasa de congestión en la Comunitat Valenciana.

Tres de los cinco juzgados provinciales están entre los diez primeros, con Vinaròs encabezando el listado, con un 7,27, que incluye los 35 sectores judiciales regionales. En la cuarta plaza, aparece Nules cuya tasa alcanza el 5,66, por detrás de Villajoyosa (5,99) e Ibi (5,70). También se sitúa en entre los diez primeros Segorbe, cuya cifra es de 4,95.

Además, si se aumenta este análisis al total de los partidos de Castellón, los cinco cuentan con una carga de trabajo superior a la media de la Comunitat Valenciana. Así, hasta septiembre del pasado año, la tasa autonómica era del 4,01.

Aparte de Vinaròs, Nules y Segorbe, también Vila-real (4,57) y Castelló (4,35) están por encima de la cifra regional. A esto se une que, en el ámbito provincial, la tasa de congestión aumentó desde el 4,34 del mismo trimestre en 2024, hasta los 5,22 en este momento.

Incremento notable

En el último año, el atasco en los juzgados de Castellón creció en todos los partidos. En el caso de Vinaròs, el más destacado, pasó del 4,58 del tercer trimestre de 2024 al 7,27. Esto se traduce en que los 8.463 asuntos pendientes que había doce meses antes, se convirtieron a 10.341 hasta finales de septiembre del pasado año.

La dinámica se repite en el resto de zonas judiciales. En el caso de Vila-real, la tasa de 2024 era del 3,47, un 1,10 menor que la actual. Los casos en trámite, en esta última estadística, alcanzaban los 6.669.

Tasa de congestión en los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana Gráfico de barras que muestra la tasa de congestión en los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana.

En Castelló, la cifra de asuntos por resolver aumentó en 12 meses en casi 3.000 casos. Así, de los 20.766 del tercer trimestre de 2024 que suponían una tasa del 3,73, el número ascendió hasta los 23.580 de 2025.

Los ascensos fueron menos acusados en Segorbe y Nules que, el pasado año, tenían la media de congestión en 4,60 y 5,66, respectivamente. En general, la carga de trabajo también subió en el último año a nivel provincial hasta el 5,22, cuando en 2024 se situaba en el 4,34. Los casos en trámite, hasta el tercer trimestre de 2025, era de 64.472 en Castelló.

Necesidades de refuerzo

Consciente de este problema en el volumen de trabajo en los juzgados provinciales, la presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, magistrada que preside la Sección Tercera, desde su toma de posesión, señaló la necesidad de reforzar las secciones de jurisdicción Civil que sobrepasan más del 30% los módulos de entrada. Además, en Mercantil, cada magistrado asume una entrada anual de 130 casos, el doble de los que debería.