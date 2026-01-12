Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente AP-7Fallece Luis BatallaNuevas marcas El Corte InglésDos semanas pagadasAgenda semanal de ocio
instagramlinkedin

Un incendio deja una gran columna de humo visible desde el centro de Castelló

El fuego se ha originado en la zona norte del término municipal de la capital de la Plana

Imagen de la columna de humo tomada por un lector.

Imagen de la columna de humo tomada por un lector. / Mediterráneo

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Una gran columna de humo se ha podido ver desde las 13.00 horas de este lunes en el término municipal de Castelló, procedente de un fuego originado en la zona norte de la capital de la Plana.

Según ha constatado este diario, el humo negro es visible desde el centro de Castelló, y enturbia el cielo por dicha zona, cercana a la ermita de la Magdalena.

Otra imagen del incendio, desde Castelló, registrada por un lector del diario.

Otra imagen del incendio, desde Castelló, registrada por un lector del diario. / Mediterráneo

Se desconocen por el momento las causas del incendio.

Noticias relacionadas y más

Mediterráneo se encuentra recabando información y actualizará esta noticia cuando disponga de más datos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents