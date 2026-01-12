Un incendio deja una gran columna de humo visible desde el centro de Castelló
El fuego se ha originado en la zona norte del término municipal de la capital de la Plana
Una gran columna de humo se ha podido ver desde las 13.00 horas de este lunes en el término municipal de Castelló, procedente de un fuego originado en la zona norte de la capital de la Plana.
Según ha constatado este diario, el humo negro es visible desde el centro de Castelló, y enturbia el cielo por dicha zona, cercana a la ermita de la Magdalena.
Se desconocen por el momento las causas del incendio.
Mediterráneo se encuentra recabando información y actualizará esta noticia cuando disponga de más datos.
