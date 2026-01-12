Piden 8 años de prisión por una agresión sexual a una menor de 13 años

Un joven, que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos, se enfrenta ahora a una petición de ocho años de cárcel por la presunta agresión sexual a una menor de 13 años, hermana de un amigo y perteneciente a su entorno cercano.

El juicio se celebrará este jueves, 15 de enero en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón y, en él, se escucharán los testimonios de los implicados en unos hechos que sucedieron a principios de septiembre de 2023 en el domicilio de la víctima. El imputado estuvo detenido el 10 y el 11 de noviembre de 2023 por este caso.

Según explica el escrito de acusación, el procesado se encontraba en casa de su amigo, donde también estaba su hermana pequeña. Con anterioridad, la menor y el joven habían mantenido conversaciones en las que la pequeña le había confesado a su presunto agresor que sentía algo por él y que no le importaría que le besara.

A solas

Después de que los tres pasaran la noche juntos, sobre las 3.00 de la madrugada el hermano de la menor anunció que se marchaba a dormir con lo que dejó a solas a la chica y a su amigo. Ambos se quedaron en el sofá del salón de la vivienda, donde siguieron con su conversación en intimidad.

Fue entonces cuando el joven, aún a sabiendas de que la hermana de su amigo era menor de edad, la besó. En ese momento, tal y como señala el documento de acusación del Ministerio Fiscal, este acto se realizó con el consentimiento de la agredida. Sin embargo, el acusado aprovechó para incrementar su acoso a la pequeña y comenzó a acariciarla. La menor no supo cómo reaccionar ante esta situación, debido al miedo.

No quiso seguir adelante

El presunto agresor comenzó, en ese momento, a masturbarse, pero la hermana de su amigo le dijo que no quería hacer nada más. Entonces, la víctima decidió marcharse a dormir ante lo que el encausado se marchó de la vivienda.

La Fiscalía considera que estos hechos, por los que se enjuicia a este hombre, son constitutivos de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, del que se considera responsable al procesado. Además, aparte de la pena de cárcel, se solicita una orden de alejamiento de la menor de 500 metros durante 10 años.

Dentro de la pena pedida por el Fiscal para este caso, también se incluye la inhabilitación especial por 12 años para desarrollar cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores. A esto se añade la exigencia de que permanezca durante 6 años de tiempo en libertad vigilada y el pago de las costas.