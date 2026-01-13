Sorprenden 'in fraganti' a tres personas mientras robaban 800 kilos de cableado de cobre en Nules

Agentes de la Guardia Civil han detenido “in fraganti” a tres personas como presuntas responsables de un delito de robo con fuerza cometido en Nules, mientras sustraían diverso cableado de cobre.

Los hechos se produjeron el jueves 8 de enero tras recibir una llamada telefónica de una persona en el acuartelamiento de Nules, informando de la presencia de unos posibles operarios de telefonía trabajando en la calle que le infundían sospechas.

Gracias a la colaboración ciudadana, la patrulla se desplazó al lugar al objeto de comprobar los hechos, observando a su llegada como uno de los operarios cortaba el cableado desde el interior de una alcantarilla y otros dos lo cargaban en dos furgonetas de alquiler, mostrando una actitud huidiza ante los agentes.

Material incautado por la Guardia Civil / GC

Guardia Civil de Nules

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, se procedió a la detención de tres varones de 45, 36 y 27 años, respectivamente, realizándose la aprehensión de 861 kg de cableado de telecomunicaciones, así como diverso material y herramientas utilizadas.

La actuación ha sido realizada por componentes de la Guardia Civil del Puesto de Nules.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Nules.

La Guardia Civil exhorta a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad y el patrimonio.