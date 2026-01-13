Susto enorme en Castellón tras quedar atrapado un hombre por su furgoneta tras soltarse el gato hidráulico
Lo han trasladado al Hospital General de Castelló
Un hombre ha resultado herido con politraumatismo este martes en Benlloch, según han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de Castellón (CICU).
Aunque en principio se especulaba que pudiera tratarse de un accidente de tráfico, finalmente se ha sabido que el aparatoso incidente ha tenido otro origen.
Atención sanitaria urgente
Este varón, de 42 años, ha tenido que ser asistido y trasladado por la SAMU al Hospital General, pero ha sufrido un susto, pues la situación que ha vivido bien le habría podido costar la vida.
Fallo del gato mecánico
El herido estaba realizando una reparación a su furgoneta en la carretera y el gato hidráulico que le había colocado se ha soltado.
Entonces, ha quedado atrapado por el vehículo y ha precisado de la asistencia médica. Hasta los bomberos se han movilizado en un inicio, si bien al final no ha sido necesaria su ayuda.
El hombre presenta un cuadro de politraumatismo a causa del golpe que le ha propinado la furgoneta al caer el gato mecánico.
