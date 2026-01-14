Buscan a una mujer de 54 años desaparecida en Orpesa: piden ayuda para localizarla
SOS Desaparecidos solicita colaboración ciudadana para localizar a Sonia M. P., vista por última vez el 7 de enero en la localidad castellonense
La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente para localizar a Sonia M. P., una mujer de 54 años cuya desaparición fue denunciada el 7 de enero de 2026 en Orpesa.
Desaparición en Orpesa
Según la información facilitada por la asociación, Sonia fue vista por última vez en esta localidad costera y desde entonces no se tienen noticias de su paradero. La organización ha difundido su imagen y datos físicos con el objetivo de recabar cualquier información que pueda ayudar a localizarla.
Descripción física
Sonia M. P. tiene 1,60 metros de estatura, complexión delgada, ojos marrones y pelo largo, de color rubio, según consta en el cartel de búsqueda difundido públicamente.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
Desde SOS Desaparecidos recuerdan que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación. Piden a las personas que puedan haberla visto o que dispongan de información relevante que se pongan en contacto de inmediato.
Teléfonos de contacto
La asociación ha habilitado los siguientes canales para recibir información:
- Teléfono: 868 286 726
- Correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es
También recomiendan contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad si se dispone de información urgente.
