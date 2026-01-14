Seis años de prisión a un hombre por un intento de asesinato frente a la discoteca Elegant de Castellón un día de Navidad

Un joven ha aceptado este miércoles seis años de prisión por un intento de asesinato ocurrido el 25 de diciembre de 2023 frente a la discoteca Elegant de Castelló, a las 7.00 de la mañana del día de Navidad y tras las celebraciones de Nochebuena. Su defensa y la Fiscalía han alcanzado un acuerdo de reconocimiento de los hechos, lo cual ha provocado que se rebajase la pena de casi 15 años que reclamaba inicialmente para este hombre, conocido en el ambiente de esa discoteca como 'El Banana'.

Ese mismo acuerdo ha servido para que el hermano del principal condenado haya recibido solo una pena de un año de cárcel por un delito de lesiones (pena que además puede quedar suspendida), a pesar de que a él también le reclamaban 15 años. La acusación particular, no obstante, se ha opuesto a que la condena de este segundo acusado, que participó en menor medida en la pelea, quede en suspenso.

Al amanecer

Todo ocurrió al amanecer. Según la Fiscalía, se originó una discusión entre los dos acusados y otro varón, que terminó siendo la víctima. Los procesados, dice el Ministerio Público, sabían que su actuación conjunta frente a solo una persona le impediría la defensa al afectado, si bien finalmente en la vista oral quedó claro que la figura de uno de los jóvenes, 'El Banana', tuvo mucha más preponderancia que la de su hermano a la hora de atacar a la víctima. Así, 'El Banana', según el Ministerio Público, llegó "a poder plantearse la idea de que al portar un cuchillo u objeto punzante de similar naturaleza y utilizarlo pondrían en peligro» la vida de su adversario en la pelea.

"[El acusado] con ánimo de causarle la muerte, le asestó de forma sorpresiva diversos golpes con dicho cuchillo u objeto semejante», continuaba el fiscal en su escrito de acusación.

Ambos condenados son de nacionalidad española y cuentan con antecedentes penales, aunque estos no eran computables a efectos de reincidencia en este caso. Los dos, después de la tensa pelea, se marcharon del lugar «pese a saber lo ocurrido y el riesgo generado con su actuación», una circunstancia que también tenía en cuenta Fiscalía.

Lesiones de extrema gravedad

La víctima tuvo lesiones por arma blanca penetrantes en el tórax y las costillas. Sufrió hemoneumotórax con colapso total del lóbulo superior, y hemotórax. Desde el punto de vista médico legal, el total de heridas presentadas son «lesiones mortales» potencialmente hablando.

Asimismo, mediante el acuerdo de conformidad se ha impuesto una indemnización de 24.000 euros a pagarle al joven que sobrevivió a los hechos.