Detienen a dos personas por robo con fuerza en una obra en Almassora
El valor del material sustraído asciende a más de 12.000 euros
Redacción
Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza ocurrido en las obras que se están realizando en la Casa de la Cultura de Almassora.
Los hechos se remontan a los días 14 y 20 de noviembre, cuando los autores accedieron al interior del edificio (el cual se encuentra en obras) y tras cortar la valla exterior y fracturar una puerta, sustrajeron diverso material y herramientas con un valor estimado de más de 12.000 euros, además de causar daños en las instalaciones.
Iniciada la correspondiente investigación los agentes efectuaron numerosas gestiones, así como otras técnicas que dieron como resultado la identificación y detención los pasados días 12 y 13 de enero, como presuntos autores del hecho delictivo, a dos varones de 58 y 46 años respectivamente.
A los mismos les constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de los de Castellón.
La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almazora
