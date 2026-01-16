Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual a menorAdiós a Taco BellGran nevada CastellónAgenda del fin de semanaRenunciar a la pensiónJulio Iglesias
instagramlinkedin

Detienen a un hombre por dos robos con fuerza en restaurantes de Benicàssim, uno de ellos en Nochevieja

El varón de 54 años presuntamente sustrajo 1.000 euros en total y lo han arrestado en Vila-real

El hombre de 54 años detenido por la presunta comisión de estos hechos.

El hombre de 54 años detenido por la presunta comisión de estos hechos. / Guardia Civil

Ramón Pérez

Castellón

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza (uno en grado tentativa), cometido en locales de restauración ubicados en la localidad de Benicàssim.

El 10 de diciembre y en Nochevieja

Los hechos tuvieron lugar los días 10 y 31 de diciembre, cuando el autor accedió a los establecimientos forzando la persiana de acceso a los mismos, sustrayendo de uno de ellos la caja registradora con el dinero en efectivo que contenía la misma, aproximadamente unos 1.000 euros.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes efectuaron numerosas gestiones, dando como resultado la identificación y detención el pasado día 14 de enero de un varón de 54 años en Vila-real como presunto autor de los hechos delictivos. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de los de Castellón.

Guardia Civil de Benicàssim

La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicàssim.

Noticias relacionadas y más

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo para facilitar la labor policial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra otro clásico de la restauración de Vila-real y da paso a un nuevo concepto de cocina japonesa
  2. Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
  3. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  4. Más cambios en la oferta gastronómica de Vila-real: se marcha una franquicia muy conocida
  5. La propuesta que incendia el debate: renunciar a la pensión para salvar a los jóvenes
  6. 15 minipisos en un local comercial 'levantan ampollas' en el Raval Universitari de Castelló. Los vecinos no pueden más y esta es su situación
  7. Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo
  8. La Generalitat indemniza la muerte de un paciente de 56 años por un retraso diagnóstico de cáncer en el Hospital General de Castellón

Sant Antoni arranca en Almassora con la visita de los escolares y se prepara para la Matxà

Sant Antoni arranca en Almassora con la visita de los escolares y se prepara para la Matxà

Diputación suma fuerzas con Generalitat para evitar el cierre de cajeros automáticos en el interior de Castellón

Diputación suma fuerzas con Generalitat para evitar el cierre de cajeros automáticos en el interior de Castellón

La previa | El Castellón B quiere cantar la primera victoria de la era Óscar López

La previa | El Castellón B quiere cantar la primera victoria de la era Óscar López

Benicàssim da un paso clave para licitar la gestión del ansiado centro de mayores y el centro de día

Benicàssim da un paso clave para licitar la gestión del ansiado centro de mayores y el centro de día

La Generalitat se alía con la pesca de Castellón y exige al Gobierno frenar la nueva normativa

La Generalitat se alía con la pesca de Castellón y exige al Gobierno frenar la nueva normativa

El azulejo, optimista con las nuevas medidas energéticas: confía en que Bruselas dé marche atrás

El azulejo, optimista con las nuevas medidas energéticas: confía en que Bruselas dé marche atrás

El Carnaval llega de nuevo al Grau de Castelló. Las fechas, la programación y todas las novedades de este año

El Carnaval llega de nuevo al Grau de Castelló. Las fechas, la programación y todas las novedades de este año

Detienen a un hombre por dos robos con fuerza en restaurantes de Benicàssim, uno de ellos en Nochevieja

Detienen a un hombre por dos robos con fuerza en restaurantes de Benicàssim, uno de ellos en Nochevieja
Tracking Pixel Contents