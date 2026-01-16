Detienen a un hombre por dos robos con fuerza en restaurantes de Benicàssim, uno de ellos en Nochevieja
El varón de 54 años presuntamente sustrajo 1.000 euros en total y lo han arrestado en Vila-real
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza (uno en grado tentativa), cometido en locales de restauración ubicados en la localidad de Benicàssim.
El 10 de diciembre y en Nochevieja
Los hechos tuvieron lugar los días 10 y 31 de diciembre, cuando el autor accedió a los establecimientos forzando la persiana de acceso a los mismos, sustrayendo de uno de ellos la caja registradora con el dinero en efectivo que contenía la misma, aproximadamente unos 1.000 euros.
Iniciada la correspondiente investigación, los agentes efectuaron numerosas gestiones, dando como resultado la identificación y detención el pasado día 14 de enero de un varón de 54 años en Vila-real como presunto autor de los hechos delictivos. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de los de Castellón.
Guardia Civil de Benicàssim
La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicàssim.
Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo para facilitar la labor policial.
- Cierra otro clásico de la restauración de Vila-real y da paso a un nuevo concepto de cocina japonesa
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Más cambios en la oferta gastronómica de Vila-real: se marcha una franquicia muy conocida
- La propuesta que incendia el debate: renunciar a la pensión para salvar a los jóvenes
- 15 minipisos en un local comercial 'levantan ampollas' en el Raval Universitari de Castelló. Los vecinos no pueden más y esta es su situación
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo
- La Generalitat indemniza la muerte de un paciente de 56 años por un retraso diagnóstico de cáncer en el Hospital General de Castellón