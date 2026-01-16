Detienen a un hombre por dos robos con fuerza en restaurantes de Benicàssim, uno de ellos en Nochevieja

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza (uno en grado tentativa), cometido en locales de restauración ubicados en la localidad de Benicàssim.

El 10 de diciembre y en Nochevieja

Los hechos tuvieron lugar los días 10 y 31 de diciembre, cuando el autor accedió a los establecimientos forzando la persiana de acceso a los mismos, sustrayendo de uno de ellos la caja registradora con el dinero en efectivo que contenía la misma, aproximadamente unos 1.000 euros.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes efectuaron numerosas gestiones, dando como resultado la identificación y detención el pasado día 14 de enero de un varón de 54 años en Vila-real como presunto autor de los hechos delictivos. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de los de Castellón.

Guardia Civil de Benicàssim

La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicàssim.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo para facilitar la labor policial.