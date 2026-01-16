Un joven acepta dos años de prisión por agresión sexual a una amiga de 13 años

Un joven castellonense aceptó ayer una pena de dos años de prisión que quedará en suspenso (es decir, no entrará en la cárcel) por agredir sexualmente a la hermana de 13 años de su amigo. Ocurrió en 2023 una localidad de la provincia que Mediterráneo omite para proteger la identidad de la víctima.

El varón, que ahora tiene 21 años, contaba con 19 cuando sucedió la agresión sexual. La Fiscalía, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo beneficioso para todas las partes.

Según pudo saber este diario, en este caso existía una profunda prueba pericial que hacía que las partes viesen con buenos ojos llegar a un pacto que evitase la celebración del juicio.

Un beso y tocamientos

Finalmente, los hechos que el joven reconoció consistieron en haberle dado un beso y haberle realizado tocamientos a la menor, un día que se quedaron solos en el salón de la casa del hermano de esta. La Fiscalía reconoció en su escrito de acusación que la víctima estaba de acuerdo con el beso, pero si bien entre el condenado y la víctima existía esa afinidad previa, la edad de ella hacía que fuese imposible que pudiese dar su consentimiento legal para cualquier tipo de relación.

Por tanto, los hechos producidos eran constitutivos de una agresión sexual.

Indemnización de 15.000 euros pagada

El varón, para quien la Fiscalía solicitaba en su escrito de acusación una pena de ocho años de prisión, ha consignado previamente 15.000 euros de indemnización a la víctima en concepto de responsabilidad civil. Por tanto, concurría la atenuante muy cualificada de reparación del daño a la chica, quien ahora tiene 15 años.

Además de la pena de prisión suspensa, el juez dictó en su sentencia in voce que el procesado tendrá prohibido acercarse a la menor a menos de 500 metros así como comunicarse con ella durante tres años. Asimismo, durante siete años no podrá trabajar en empleos que involucren a menores de edad, y estará bajo libertad vigilada durante cinco años.

Primer delito del agresor

Se trataba del primer delito que cometía el agresor, de nacionalidad española, y la acusación particular accedió a la suspensión de la pena con la condición de que no delinca en un plazo de tres años.