La oleada de robos de mandarinas en Castellón empeora: 15.000 kilos robados más

Alarma total entre los agricultores de cítricos de la Plana Baixa. Por si no es suficiente con los dolores de cabeza que les trae el acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur, esta semana se están enfrentando a otro enemigo, aunque esta vez es más conocido.

Y es que se están produciendo una serie de robos en los huertos, según la Unió Llauradora i Ramadera.

Unos 7.000 euros de pérdida

Fuentes de dicha asociación informaron ayer a Mediterráneo que han desaparecido 15.000 kilos de mandarinas de la variedad Hernandina en el término municipal de Vila-real. Se trata de una cantidad que en el mercado, según los precios que se están pagando de acuerdo a la Unió, podría haber alcanzado los 7.000 euros. Una cantidad económica que el productor de estos terrenos ha perdido.

La cuestión es que no es un caso aislado, sino que es la tercera vez que pasa en una semana, siempre en la misma zona de la Plana Baixa, según las mismas fuentes. Ayer fue en el término de Vila-real, pero el miércoles dos explotaciones muy cercanas, en la otra parte de la frontera municipal, en Betxí, también sufrieron robos extremadamente similares.

Entonces, robaron 30.000 kilos de Clemenvilla una explotación y 6.000 kilos de otra aledaña.

Reclaman más vigilancia

Los productores ya han alertado a las autoridades y exigen más presencia del Grupo ROCA de la Guardia Civil para realizar vigilancias y controles, con identificación de las personas que transitan por los robos con furgonetas.

El ‘modus operandi

Desde la Unió apuntan que las tres actuaciones presuntamente delictivas podrían estar relacionadas entre sí. Su hipótesis es que se trata de una misma cuadrilla de ladrones, que al mismo tiempo son recolectores bien experimentados en este tipo de campos, en los que hay cítricos bien valorados en el mercado. Creen que estos criminales pueden estar actuando como lo haría cualquier cuadrilla: de día y con absoluta normalidad.

Explican que hay tantos grupos de trabajadores en los huertos durante estas semanas que los ladrones pasan desapercibidos, realizando la misma labor que todos los demás. Incluso cosechan en árboles que están al lado del camino asfaltado, fáciles de ver.

Piensan además desde la Unió que actúan de día porque los árboles quedan «bien cosechados». «Dejan limpios los huertos y son cantidades que no se cosechan en un rato», apuntan las fuentes.

51.000 kilos sustraídos

Así pues, en total, en apenas dos días, van unos 51.000 kilos de mandarinas robadas en la zona, entre las variedades Clemenvilla y Hernandina, lo que eleva la preocupación para el futuro cercano.