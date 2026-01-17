Nueva batida por Sonia en Orpesa: El operativo la busca en el entorno del puerto deportivo

El operativo desplegado para localizar a Sonia M. P. mantiene este sábado el foco en el entorno del Puerto Deportivo de Orpesa, donde se concentran algunos de los últimos indicios conocidos antes de que se perdiera su rastro. En este punto se desarrollará una nueva batida ciudadana en la vía verde, a la altura del túnel próximo al puerto, dentro de un dispositivo que permanece activo desde que se denunció su desaparición el pasado 7 de enero.

La convocatoria, fijada entre las 15.15 y las 15.30 horas de este sábado, se suma a los trabajos que las fuerzas y cuerpos de seguridad vienen realizando en los últimos días. Según ha podido saber este periódico, la búsqueda se ha llevado a cabo por tierra, mar y aire, con patrullas a pie, vuelos de reconocimiento con helicóptero y actuaciones en el litoral.

Durante este despliegue, se ha visto a agentes de la Guardia Civil recorriendo distintos tramos de la vía verde, mientras que buzos especializados han supervisado zonas de la playa de la Concha, dentro de un operativo coordinado y sostenido en el tiempo.

En el marco de la investigación, consta que el vehículo de Sonia fue localizado en un barranco próximo al puerto deportivo. Además, según parece las cámaras de seguridad de esta zona la habrían captado por última vez caminando en dirección a la playa de la Concha, un recorrido que pasa precisamente por delante del acceso al citado puerto.

Estos datos forman parte de las líneas de trabajo abiertas desde los primeros momentos de la investigación y ayudan a contextualizar el área donde se concentran parte de las labores de búsqueda.

La batida de este sábado se produce después de otras actuaciones realizadas en días anteriores. Este viernes se llevó a cabo una jornada de rastreo ciudadano en la zona de Torre la Sal, ya en el término municipal de Cabanes, dentro del despliegue de búsquedas ampliadas que se han desarrollado sin que hasta el momento se hayan producido avances concluyentes.

El dispositivo cuenta con el apoyo de la asociación SOS Desaparecidos, que mantiene activa la alerta, y se hace un llamamiento a todos los vecinos que quieran ayudar participando en las batidas.

Según la información facilitada, Sonia M. P. tiene 54 años, mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo rubio y largo y los ojos verdes. Fue vista por última vez el 7 de enero en Orpesa. Cualquier información que pueda resultar relevante debe comunicarse a los canales oficiales de SOS Desaparecidos o a las fuerzas y cuerpos de seguridad.