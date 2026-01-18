Le piden 4 años a un 'camello' en Castellón: "Para unas perras que me quería ganar, no me enmarronéis"

Un hombre de 31 años se enfrenta este lunes a cuatro años y seis meses de prisión en la Audiencia Provincial de Castellón por un presunto delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud.

Más de cuatro años de prisión, reclamados por la Fiscalía Provincial, por tratar de vender un total de 8,14 gramos de MDMA, la droga también conocida como éxtasis y cristal.

Este varón, de nacionalidad española y sin antecedentes penales, fue detenido el pasado 21 de julio de 2024 en la localidad de Moncofa. Estaba cerca de la entrada de unos conciertos que se celebraban en dicho municipio, que en esa época veraniega se llena de actividades de ocio con multitud de jóvenes. La Guardia Civil fue la encargada de la detención del varón después de registrar su riñonera.

Veinte pastillas de MDMA

Dentro del bolsito había 20 pastillitas moradas de MDMA, con forma de nube y la inscripción SoundCloud (el 'eme' se suele presentar con distintos moldes). El acusado, al ver que los agentes encontraban las drogas, decidió dirigirse verbalmente a ellos, inculpándose en el proceso: "Va, tiradlas al suelo y nos olvidamos del tema, hacedme el favor, que para unas perras que me quería ganar, no me enmarronéis...".

Exculpa a sus acompañantes

El supuesto 'camello' exculpó además, en ese mismo momento, a las personas con las que iba esa noche en Moncofa: "Son solo mías, no de los amigos con los que voy".

La droga fue incautada por la Benemérita y luego analizada para ver que su pureza era de un 33,2%. Su valor en el mercado negro al por menor habría alcanzado los 261 euros, siempre según el relato de la Fiscalía.

Además de esos cuatro años y seis meses de cárcel, al joven le reclaman 750 euros de multa.

Otro juicio similar el mismo día

Este mismo lunes también juzgarán en la Audiencia Provincial (en otro proceso distinto) a otro joven de 25 años por idéntico delito contra la salud pública. En su caso, los agentes de la Guardia Civil lo sorprendieron en un garaje de Burriana en diciembre de 2023 mientras preparaba unas dosis de cocaína para, según la Fiscalía, su posterior venta. Los 14 gramos incautados habrían alcanzado un valor en el mercado ilícito de 1.501 euros.

Por ello, a este otro acusado le piden tres años y seis meses de prisión.