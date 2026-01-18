Rescatado en helicóptero un varón con hipotermia tras caer por un acantilado en Peñíscola

La pasada noche se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona del Torreón de Badum, en Peñíscola, para rescatar a un varón que había desaparecido y cuyo vehículo fue localizado en las inmediaciones. El hombre fue hallado en una zona de rocas de muy difícil acceso, donde presentaba contusiones y síntomas de hipotermia, lo que obligó a una intervención urgente y coordinada de varios cuerpos de emergencia.

El dispositivo se activó tras el aviso de la Guardia Civil, recibido sobre las 23.30 horas, en el que se alertaba de que la persona no había regresado y de que su vehículo había sido encontrado en el entorno del Torreón de Badum. A partir de ese momento, se solicitó la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón (BombersDipcas) para iniciar las labores de búsqueda.

Mapa Mapa de la ubicación de Torre Badum.

Los efectivos localizaron al afectado en un área escarpada del litoral, confirmando la gravedad de la situación tanto por su estado físico como por las complicadas condiciones del terreno. La evacuación por tierra resultaba inviable y la opción marítima también presentaba importantes dificultades, por lo que se valoraron distintas alternativas para garantizar un rescate seguro.

Finalmente, se requirió la intervención de Salvamento Marítimo, que movilizó durante la madrugada el helicóptero Helimer 222 y la embarcación Salvamar Achernar. El rescate se realizó por vía aérea, logrando izar al hombre desde el acantilado y trasladarlo consciente hasta el aeropuerto de Reus.

Una vez en tierra, el herido fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. El operativo concluyó con éxito gracias a la coordinación entre Guardia Civil, Consorcio de Bomberos de la Diputación y Salvamento Marítimo en una intervención especialmente compleja.