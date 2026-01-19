ES NOTICIA
Accidente en Sant Joan de Moró: un conductor se queda atrapado tras volcar
El siniestro ha tenido lugar a la altura de la empresa Bestile
Bomberos de los parques de la Plana Alta y L’Alcalatén se han desplazado a asistir a un conductor que ha sufrido un accidente de tráfico en la CV-16, en Sant Joan de Moró.
El siniestro ha tenido lugar a las 9.58 horas, según fuentes de la Dirección General de Tráfico. El vehículo ha volcado a la altura de la empresa Bestile, en el kilómetro 8,2 de dicho vial.
Estamos trabajando para ampliar esta información.
