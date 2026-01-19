Detenido en Orpesa un 'matón' por graves agresiones... incluso a un policía

La Policía Local de Orpesa ha informado en sus redes sociales de la detención de un hombre en la noche del pasado sábado 17, en plenas celebraciones de Sant Antoni en el municipio, por causar «graves lesiones» a otro hombre después de una reyerta.

La alerta saltó después de recibir el aviso vecinal por una pelea en la calle, en la que un 'matón' agredió a otra persona en mitad de una discusión, que resultó "con heridas de consideración", según fuentes de la Policía Local orpesina.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar junto con Guardia Civil, prestando rápidamente asistencia a la víctima. Y, tras el relato de los hechos, procedieron a la detención del supuesto agresor, quien ofreció una fuerte resistencia, causando también lesiones a uno de los agentes del operativo.