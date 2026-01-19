Detenidos dos hombres acusados de tráfico de drogas en Benicàssim

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en la localidad de Benicàssim, tras una actuación llevada a cabo en el marco de labores de prevención de seguridad ciudadana, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los guardias civiles dieron el alto en la madrugada del día 17 de enero a un vehículo ocupado por dos varones que fueron identificados, y observaron durante el proceso que del interior del automóvil se desprendía un fuerte olor a marihuana, por lo que realizaron una comprobación del mismo y localizaron diversas bolsitas que contenían un total de 5,8 gramos de hachís y 21 gramos de marihuana, así como 811 euros en efectivo.

Ante los hechos y las incoherencias de los individuos, se produjo la detención de ambos varones, de 20 años cada uno, como presuntos autores de un delito contra la salud púbica; así como a la aprehensión de las sustancias y dinero. Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón.