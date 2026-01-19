Detenidos dos hombres acusados de tráfico de drogas en Benicàssim
Los guardias civiles dieron el alto en la madrugada del día 17 de enero
Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en la localidad de Benicàssim, tras una actuación llevada a cabo en el marco de labores de prevención de seguridad ciudadana, según ha informado la Benemérita en un comunicado.
Los guardias civiles dieron el alto en la madrugada del día 17 de enero a un vehículo ocupado por dos varones que fueron identificados, y observaron durante el proceso que del interior del automóvil se desprendía un fuerte olor a marihuana, por lo que realizaron una comprobación del mismo y localizaron diversas bolsitas que contenían un total de 5,8 gramos de hachís y 21 gramos de marihuana, así como 811 euros en efectivo.
Ante los hechos y las incoherencias de los individuos, se produjo la detención de ambos varones, de 20 años cada uno, como presuntos autores de un delito contra la salud púbica; así como a la aprehensión de las sustancias y dinero. Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón.
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- La llegada de la borrasca Harry eleva la alerta en Castellón: Ojo con la lluvia y la nieve
- Aemet activa el 'aviso especial de fenómeno adverso' ante la llegada de la borrasca 'Harry' a Castellón
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así