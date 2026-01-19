Reclaman casi 16 años de cárcel a un hombre que abusó de dos hijos suyos en Castellón

La Audiencia Provincial juzgará este próximo miércoles, 21 de enero, a un hombre de 50 años que agredió sexualmente a dos de sus hijos en la provincia de Castellón. El juicio llegará después de un escrito de acusación en el que la Fiscalía acusa al hombre de cometer presuntas agresiones sexuales en diversos años contra sus vástagos, menores de edad cuando ocurrió todo.

El Ministerio Público reclama diez años y seis meses de prisión por un delito contra la libertad sexual realizado contra una hija que ahora tiene 13 años. En paralelo y en el mismo proceso penal, el fiscal reclama otros cinco años y tres meses de cárcel por otro delito continuado contra la libertad sexual, cometido sobre un hijo que en la actualidad tiene 22 años.

Las denuncias

Siempre según el relato de la Fiscalía, el acusado tenía un modus operandi que repitió tanto con su hijo, primero, como con su hija más pequeña, después.

Ese presunto accionar criminal involucraba un elemento central: la cama, pues muchas veces el presunto agresor compartía la habitación, cuando no la cama también, cons sus hijos a la hora de dormir.

El hijo, abusado a los 10 años

El primer caso llegó entre los años 2013 y 2014. El acusado, dado que compartían la habitación con su hijo, «realizó tocamientos a su hijo en la zona genital» en diversas ocasiones, según el fiscal que lleva el caso. «Bien mientras el menor se encontraba acostado en la cama en la que dormía, bien mientras el menor permanecía en el sofá de la vivienda», recalca el Ministerio Público, toda vez que incide en que el procesado hacía esto para «satisfacer su apetito sexual».

El niño tenía apenas diez años cuando empezaron estas presuntas agresiones sexuales cometidas por su propio padre.

La hija, desde los 9 años

Pasó un tiempo hasta que el acusado volvió a tener un hijo en el mismo tramo de edad que eligió para abusar del anterior niño. Fue en 2021 cuando habría repetido los mismos comportamientos delincuenciales con otra hija (hay un tercer hijo que al menos en este procedimiento judicial no figura como entre los afectados).

La menor empezó a sufrir los abusos a los nueve años, en aquel 2021. Para entonces vivía con su padre después de que su madre y él se hubieran divorciado. Con esta niña es con quien el acusado compartía incluso la cama. Dormían juntos, lo cual le daba al agresor el espacio perfecto para perpetrar los abusos. Mientras ella dormía, le realizaba tocamientos y le tocaba las nalgas por debajo de la ropa, de acuerdo con el fiscal.