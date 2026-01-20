Dos acusados de 'menudeo' de cocaína y MDMA en Burriana y Moncofa, libres de cárcel

Doble juicio para arrancar la semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón con dos casos de menudeo de drogas que se han saldado con igual resultado: conformidad de las partes, reducción de la condena y suspensión de la pena de cárcel por sendos delitos contra la salud pública, en su modalidad de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud.

La primera sesión de audiencia pública en la Ciudad de la Justicia juzgaba a un joven de 24 años al que los agentes de la Guardia Civil pillaron en diciembre de 2023 in fraganti en el garaje de su domicilio en Burriana preparando papelinas de cocaína para su posterior venta al menudeo. Los agentes, en el registro, encontraron, además bolsitas, alambre de color verde para el sellado de las boldas, una báscula de precisión "con una sustancia polvorienta blanca sobre ella", dos paquetitos de cocaína ya preparados y varias 'rocas' blancas de aspecto polvoriento, que resultó ser cocaína, así como unas tijeras, una cuchara y un destornillador con una sustencia blanca, además de un vaso de plástico con billetes y monedas de distinto valor, que sumaban 153,70 euros.

Resultó ser cocaína

Tras sera analizada la sustancia resultó ser cocaína, con un peso de 14,19 gramos y un grado de pureza del 79,5%, y, según explica Fiscalía en su escrito de acusación, el acusado la tenía destinada para su venta a terceros, alcanzando en el mercado ilícito de venta al por menor un precio de 1.501,11 euros, teniendo en cuenta que un gramo de cocaína, de pureza del 46%, se vende a 62,21 euros.

Ministerio Fiscal y defensa del primer acusado han pactado una reducción mínima de la condena solicitada inicialmente, pasando de 3 años y medio, con inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo y multa de 3.000 euros, a tres años y multa de 1.502 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 10 euros no abonados. Al acusado, sentado en el banquillo, se le han aplicado las atenuantes de "grave adicción", no tener antocedentes penales y el tratamiento de desintoxicación que actualmente está realizando en la Unidad de Conductas Adictivas de la Vall d'Uixó.

En la conformidad, se supedita la suspensión de la pena al cumplimiento del tratamiento de desintoxicación y al pago de la multa, y al compromiso de no cometer otro delito durante el periodo de tres años.

El acusado, en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. / Mediterráneo

Venta de MDMA en un festival

En la segunda vista pública, un joven madrileño de 31 años se enfrentaba a una pena de 4 años y seis meses de prisión y 750 euros de multa después de haber siso detenido en julio de 2024 en Moncofa por agentes de la Guardia Civil a las puertas de un festival de música electrónica al ser pillado con 20 pastillas de éxtasis y cristal, o MDMA, de color morado, en forma de nube y la inscripción SoundCloud (el 'eme' se suele presentar con distintos moldes) para su venta ilícita en una cajita de plástico que escondía en una riñonera.

Estaba cerca de la entrada de unos conciertos que se celebraban en dicho municipio, que en esa época veraniega se llena de actividades de ocio con multitud de jóvenes. La Guardia Civil fue la encargada de la detención del varón después de registrar su riñonera.

El acusado, al ver que los agentes encontraban las drogas, decidió dirigirse verbalmente a ellos, autoinculpándose en el proceso: "Va, tiradlas al suelo y nos olvidamos del tema, hacedme el favor, que para unas perras que me quería ganar, no me enmarronéis...". El supuesto 'camello' exculpó además a las personas con las que iba esa noche en Moncofa: "Son solo mías, no de los amigos con los que voy".

La droga fue incautada por la Benemérita y luego analizada para ver que su pureza era de un 33,2%. Su valor en el mercado negro al por menor habría alcanzado los 261 euros, siempre según el relato de la Fiscalía.

Ministerio Fiscal y abogado defensor conformaron rebajar la pena a dos años, sentenciada de viva voce por el magistrado de la Sección Segunda, con el pago íntegro de la multa de 750 euros, con el atenuante de no tener antecedentes.