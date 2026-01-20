Oleada de robos en el campo: Detienen a un hombre por intentar sustraer 1.500 kilos de mandarinas en Nules

La Guardia Civil ha identificado y detenido a un hombre como presunto autor de un delito de hurto en grado de tentativa de 1.500 kilos de mandarinas de la variedad clemenules cometido en una explotación agrícola citrícola de la localidad de Nules. La actuación ha sido llevada a cabo por el equipo Roca de la Guardia Civil de Burriana, especializados en la prevención y esclarecimiento de delitos en el ámbito rural.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre cuando un agricultor alertó a los agentes de la comisión de un hecho delictivo en una parcela de su propiedad. Durante la inspección realizada por los agentes en la explotación agrícola, localizaron un total de 95 cajas de plástico llenas de mandarinas ya recolectadas, así como numerosos cajones vacíos preparados para ser rellenados.

La Guardia Civil realiza vigilancia a caballo en las explotaciones agrícolas de la provincia de Castellón. / Mediterráneo

La fruta se encontraba preparada para su transporte, si bien no llegó a ser retirada de la parcela al ser detectado in fraganti por los guardias civiles, motivo por el cual el hurto no llegó a consumarse. Tras las investigaciones llevadas a cabo por el equipo Roca procedió al arresto de una como presunto autor de un delito de hurto en grado de tentativa.

Las diligencias fueron remitidas a la sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules.

Seguridad en el campo

La Guardia Civil ha informado de que, como se realiza periódicamente, desde la semana pasada ha reforzado la vigilancia y el control en el campo en la provincia de Castellón. Este dispositivo especial cuenta con el apoyo del Grupo de Caballería con sede en Valdemoro (Madrid), cuyos agentes a caballo incrementan la presencia policial en zonas de difícil acceso para los vehículos convencionales o personal a pie, permitiendo una mayor cobertura del terreno.

La Benemérita de Castellón recuerda que, además, en este operativo participan componentes de Seguridad Ciudadana, Equipos Roca, Seprona o Usecic que muestran en todo momento su compromiso con la protección del sector agrícola. Además, la institución recomienda a los agricultores que, ante la presencia de movimientos sospechosos o personas ajenas en las inmediaciones de sus propiedades, contacten de inmediato con el teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops.