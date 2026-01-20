Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan a una persona en Burriana para certificar como destruidos 18 vehículos de la dana de Valencia sin haberlos tratado

Los automóviles, que figuran de baja definitiva en la base de datos de la DGT, se encontraban "sin descontaminar ni haber sido gestionados"

Una imagen del estado en que quedaron algunos vehículos afectado por la dana que azotó la provincia de Valencia en octubre de 2024.

Una imagen del estado en que quedaron algunos vehículos afectado por la dana que azotó la provincia de Valencia en octubre de 2024. / Efe

Ramón Pérez

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado al gerente de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT) de Burriana por un presunto delito de falsificación documental al emitir certificados de destrucción de 18 vehículos procedentes de la dana de Valencia que no habían sido descontaminados ni gestionados.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se detectaron el pasado 13 de enero durante una inspección en una nave del término municipal de Burriana, donde los agentes localizaron los 18 vehículos, que figuraban “de baja definitiva en la base de datos de la Dirección General de Tráfico”, pese a encontrarse “sin descontaminar ni haber sido gestionados”.

Baja definitiva

El Seprona explica que el Certificado de Destrucción del Vehículo al Final de su Vida Útil, documento necesario para tramitar la baja definitiva en la DGT, “no debería haberse emitido hasta que los vehículos no hubieran sido descontaminados y hubieran entrado en las instalaciones del CAT”.

La actuación se enmarca en la investigación Cardevesh, abierta por la Guardia Civil por la “irregular gestión de los vehículos procedentes de la dana de Valencia”, según detalla el comunicado.

Las diligencias penales han sido remitidas al Servicio Común Procesal General del Partido Judicial de Vila-real, con copia a la Fiscalía de Medio Ambiente.

La Guardia Civil recuerda que el Seprona ha desarrollado otras actuaciones relacionadas con la gestión de vehículos afectados por la dana, tanto en el ámbito penal como administrativo.

