Condenados a seis años y seis meses de cárcel los cabecillas del clan albanés que operaba en Castellón

Después de dos horas de negociación entre el Ministerio Fiscal y los abogados de los acusados, los seis miembros del clan albanés de la droga, que operaba en Castellón y Valencia, han llegado a un acuerdo para rebajar las penas solicitadas por Fiscalía y evitar el juicio que debía celebrarse este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

Los dos cabecillas de la organización, de nacionalidad albanesa y situación irregular en España, han sido condenados a seis años y seis meses de prisión, así como al pago de un millón de euros de multa. La acusación solicitaba para cada uno de ellos nueve años y medio por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, y la multa ascendía a un millón y medio de euros. Además, después de cumplir dos años de prisión en un centro penitenciario de España, serán expulsados del país.

Por su parte, el conductor de la droga desde la localidad valenciana de l'Eliana, donde la banda tenía su base de operaciones, a Castellón y otros lugares, para quien se solicitaba el mismo castigo que a los cabecillas, ha sido penado con cuatro años y un mes de prisión por los mismos delitos. Se le ha aplicado la atenuante de drogadicción, por lo que se ha rebajado la condena de seis meses y seis años.

Seis meses de prisión

En el caso del jefe logístico, que se encargaba de buscar pisos de alquiler y ubicar las bases operativas de cada trabajo, el acuerdo con la Fiscalía ha rebajado la petición de nueve años y medio de cárcel por seis meses de prisión por pertenencia a grupo criminal. A uno de los testaferros, para los que el fiscal reclamaba siete años y dos meses, la pena ha quedado también en seis meses de condena por pertenencia a grupo criminal, mientras que la única mujer acusada ha recibido cuatro meses de multa que ascenderá a unos 1.200 euros al considerarla cómplice.

Los hechos

Los hechos por los que estaban acusados estas seis personas se produjeron en los días previos a la Navidad de 2024. Los dos líderes del clan, el 18 de diciembre de ese año, después de que desembolsaran 26.000 euros en un piso de l'Eliana por la droga, se trasladaron hasta otra vivienda en València. De allí salieron con una bolsa de rafia en la que había siete kilogramos de cocaína, distribuidos en paquete de un kilo.

El cargamento fue entregado al conductor que se dispuso a viajar hasta Castellón. Pero, en la salida norte de Castelló en la A7, la Policía Nacional interceptó al vehículo con la droga, de una pureza del 81,2%. Su valor en el mercado podría alcanzar los 726.124 euros.

Además, cuando fueron detenidos, a los dos jefes de la banda de narcotraficantes se les incautaron en total, 3.320 euros en efectivo y cuatro móviles. También se descubrieron unas libretas y agendas rojas con anotaciones, nombres y direcciones y teléfonos, además de diferentes bolsas con unos 35 gramos de cocaína de diversa pureza, así como los pasaportes de los cuatro albaneses, papeles manuscritos y un juego de llaves.