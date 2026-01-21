Detenidas tres personas por robos con violencia en la Vall d’Uixó

La Guardia Civil ha culminado con éxito la operación ROSSEGI, que se ha saldado con la detención de tres varones como presuntos autores de cinco delitos contra el patrimonio cometidos durante el último trimestre del pasado año en la localidad de la Vall d’Uixó.

La investigación se inició en el mes de octubre, tras detectarse varios robos en el interior de vehículos, en los que los autores sustraían carteras con tarjetas de crédito, que posteriormente utilizaban para realizar cargos en un salón de apuestas.

Tras diversas gestiones, los agentes lograron identificar a los supuestos autores, tres personas con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Durante las labores de investigación, el 13 de diciembre se localizó y detuvo a un primer implicado, de 29 años, al que se le atribuye un robo con violencia, cometido con una navaja, y un robo con fuerza en una nave industrial. El detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. En esta actuación se logró recuperar material sustraído por un valor aproximado de 1.500 euros, que fue devuelto a su propietario.

La operación continuó y permitió la detención de los otros dos implicados los días 12 y 14 de enero, de 53 y 52 años, respectivamente. Ambos están investigados como presuntos autores de dos delitos de robo en el interior de vehículo y un delito de estafa continuada, en los que también habría participado el primer detenido.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para el completo esclarecimiento de los hechos.