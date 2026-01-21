Juzgan a un hombre por supuesto abuso sexual a sus dos hijos: "Me despertaba y mi padre me estaba tocando"

Aprovechar que sus dos hijos dormían con él para supuestamente abusar de ellos: tocarles los genitales, el trasero e incluso realizar un acceso carnal a su hija de nueve años.

Todo eso es lo que la Fiscalía asegura que un hombre de 50 años hizo en una localidad de Castellón que Mediterráneo omite para preservar la identidad de las víctimas.

El hombre ha comparecido este miércoles en la vista oral de la Audiencia Provincial de Castellón escoltado por dos policías, y es que en la actualidad ya se encuentra en prisión, condenado por otra agresión sexual a otra menor de edad en 2022.

En aquella otra ocasión, la víctima no era familiar suya, como sí lo son las dos presuntas víctimas del caso que se juzgó ayer. Así pues, los cargos que se le imputan ahora son de sobra conocidos para este hombre, quien niega los hechos.

Dormía con los hijos

El lugar de los abusos se repite con ambas víctimas en este juicio: la cama. El momento, también: la hora de dormir, ya fuera por la noche o en las siestas. El padre, según las acusaciones, usaba la excusa del poco espacio que había en la casa para dormir con sus hijos (la madre, que compareció como testigo en apoyo de sus hijos, también dormía con ellos).

Mientras ellos dormían, o mejor dicho cuando creía que estaban dormidos, era cuando los agredía, siempre de acuerdo con lo que expresaron las víctimas. Por contra, la defensa del acusado sostiene que los hechos bien son falsos y la denuncia ha sido producto «del resentimiento» de la madre, o bien son «un contacto malinterpretado».

Los hechos habrían ocurrido, en el caso del niño, en 2013 y 2014. «Me tocó los genitales», ha expresado el chico, que tenía 10 años cuando fue presuntamente abusado y ahora cuenta con 22. Este joven sacó a la luz su caso después de que su hermana asegurara haber sido abusada muchos años después, en 2021. Como la joven todavía es menor (tiene 13 años), se ha reproducido por vídeo en la sala el testimonio que dio antes del juicio, para protegerla del trauma.

«Me despertaba y mi padre me estaba tocando. Entonces, yo me apartaba, pero él venía hacia mí. Luego, en el día, actuaba como que no pasaba nada», ha indicado la joven, quien ha subryado que esto pasó varias veces. «Al principio pensé que podía estar soñando, pero no», ha afirmado sobre el shock que le producía saber que su padre estaba haciendo lo que estaba haciendo.

La joven ha añadido que, además de mientras ella dormía, también sufrió tocamientos cuando él le hacía masajes. «A veces, él me hacía masajes, que a mí me gusta mucho que me hagan masajes. Pero entonces él iba mucho por la parte de abajo, por mis caderas», ha contado.

El abuso más fuerte

La madre de ambos se ha quebrado al explicar cómo su hija le contó el episodio más fuerte: «Mi hija me dijo que en una ocasión su padre le introdujo el dedo en el culo».

La Fiscalía ha solicitado para este padre 10 años y 6 meses por el abuso con acceso carnal contra la hija, y otros 5 años y 3 meses por abusos sexuales continuado contra el hijo. La defensa ha solicitado la absolución al ver falta de evidencias, pues el testimonio de los niños es la única prueba que existe.