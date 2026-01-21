Plantación 'indoor' de marihuana desmantelada en les Alqueries: hay tres detenidos

La Guardia Civil detuvo el pasado día 13 de enero a dos varones y una mujer, todos ellos mayores de edad, por el cultivo en el interior de su domicilio de 150 plantas de marihuana y la posesión de 6,700 kilogramos de cogollo preparado para su distribución. Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos durante la primera semana del mes de enero, tras recibir quejas vecinales de diferentes ciudadanos que se personaron en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Burriana (CS), manifestando que su vida cotidiana se estaba alterando por un fuerte olor a marihuana que se desprendía en una céntrica calle de la localidad de Alquerias N.P (CS).

Lista para la venta

Realizadas las primeras indagaciones en el lugar de los hechos, se sorprendió a un varón extrayendo del interior seis bolsas que contenían cada una de ellas un kilogramo de cogollo envasado al vacío. Las bolsas se encontraban numeradas y preparadas para su posterior venta, procediendo los agentes a la detención in situ del portador.

Tras ser sorprendidos los dos moradores que se encontraban en el interior del domicilio, comenzaron a destruir pruebas del delito mediante la quema de las plantas que cultivaban. Ante la evidencia delictiva, así como de la destrucción de pruebas, los agentes realizaron entrada y registro debidamente acreditado, localizando en el interior cinco estancias perfectamente acondicionadas para el cultivo y elaboración de marihuana, además de una estancia destinada al secado y envasado de la sustancia para su posterior distribución.

Intento de huida

Durante la realización de la entrada, uno de los varones huyó del lugar por los tejados próximos, siendo detenido en las horas posteriores y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Los tres detenidos han sido presentados ante los Juzgados de Nules y Vila-real (CS).

La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana (CS).