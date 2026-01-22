Detenido por coacciones un hombre que perseguía a mujeres en Burriana y les Alqueries

La Guardia Civil de Burriana ha detenido este jueves a un hombre por coacciones y por quebrantamiento de condena tras la denuncia de una persona, tal y como han confirmado a Mediterráneo fuentes de la Benemérita. Se trata de un hombre cuya descripción coincide con unos vídeos que han circulado por las redes sociales en los últimos días por la zona, y que muestran al varón en actitud sospechosa.

Ante estos vídeos, varias personas habían asegurado que el detenido se encontraba persiguiendo a mujeres en las localidades de les Alqueries y Burriana.

"Este chico ha estado persiguiendo a una chica en les Alqueries, la chica se ha metido a un bar y pidió ayuda", decía uno de los comentarios.

En las imágenes, se lo ve deambulando frente a un comercio, sin decir palabra. Se trata de un hombre joven y teñido de rubio.

Una denuncia

Los agentes de la Guardia Civil, al tanto de esta situación que empezaba a ser vox pópuli en esos dos municipios, han terminado recibiendo una denuncia concreta contra esta persona.

A continuación, lo han conseguido localizar y enviarlo al calabozo por dos presuntos delitos: el primero de ellos se trata de las coacciones y el segundo, un quebrantamiento de condena. A pesar de que algunas personas en redes señalaban la posibilidad de que acabara de salir de la cárcel, la Guardia Civil no ha confirmado este extremo, así que este último delito podría estar relacionado con otras situaciones, como por ejemplo el incumplimiento de una orden de alejamiento.