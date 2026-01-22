Detenido en Vinaròs con 14 gramos de cocaína y billetes falsos

La Guardia Civil y la Policía Local de Vinarós han detenido a un varón de 42 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en un local de copas de la localidad.

La actuación fue llevada durante la madrugada del día 19 de enero, cuando los agentes llevaron a cabo una inspección preventiva en locales de ocio nocturno de la zona. Durante el operativo, se contó con la colaboración de un perro detector de drogas, que marcó de manera positiva a un individuo que se encontraba en el interior del establecimiento.

Tras identificar a dicha persona, se le encontró oculto en el pantalón 14,5 gramos de cocaína, 2 pastillas de viagra, 475 euros de curso legal fraccionados y 10 billetes de 50 euros falsificados.

El detenido junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado en funciones de guardia del partido judicial de Vinarós.

Este tipo de actuaciones se enmarcan dentro de los dispositivos de prevención y control que se desarrollan de forma periódica para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir el consumo y tráfico de drogas en zonas de ocio nocturno