Nuevo incendio en Castellón: muere un gato y el fuego afecta a la planta baja de una vivienda unifamiliar

Nuevo incendio del día en Castellón. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se han movilizado esta noche para sofocar un incendio declarado en una vivienda unifamiliar en el municipio de Artana. El suceso ha tenido lugar en una casa situada en la calle San Isidro.

Bomberos trabajando en el incendio de Artana / Bombers Dipcas

Se trata del segundo fuego de la jornada, pues este jueves, sobre las cinco de la tarde, los bomberos han tenido que acudir de urgencia a un aviso de incendio en un edificio ublicado en la intersección entre las calles San Agustín y San Mateo de Nules. El mismo en el que se registró un suceso idéntico el 9 de enero.

En el incendio de Artana, el fuego ha afectado por completo a la planta baja del inmueble, mientras que el humo se ha extendido a otras estancias de la vivienda, provocando daños materiales de diversa consideración. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones del parque de la Plana Baixa, que han logrado controlar el incendio.

Confirman la muerte de un gato

No ha habido que lamentar daños personales, ya que los ocupantes de la vivienda han resultado ilesos. También han salido con vida los perros que se encontraban en el interior del inmueble. Sin embargo, sí se ha confirmado la muerte de un gato que no pudo escapar del fuego.

El camión de bomberos frente a la vivienda afectada / Bombers Dipcas

Las causas del incendio no han trascendido.