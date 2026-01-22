Un motorista sufre un accidente y cae en un barranco en Castellón
El suceso ha tenido lugar a mediodía en el término municipal de Ludiente
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han rescatado este mediodía a un motorista que había sufrido un accidente en el término municipal de Ludiente. El siniestro se produjo cuando el conductor se salió de la vía por causas que se desconocen y cayó a un pequeño barranco, tal y como han informado desde la cuenta oficial de X de Bombers Dipcas.
Rescate en una zona de difícil acceso
En el operativo han intervenido dotaciones de los parques de la Plana Baixa y Espadà-Millars, que accedieron hasta el lugar del accidente para auxiliar al herido y proceder a su rescate en una zona de difícil acceso.
Una vez estabilizado, el motorista fue transferido a los servicios sanitarios para su atención médica y posterior traslado. Por el momento no ha trascendido el estado del herido.
