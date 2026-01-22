Policías locales de Xilxes y sanitarios salvan la vida de un hombre que tuvo un ataque epiléptico en un supermercado

Meritoria intervención en Xilxes. Lo que comenzó con una angustiosa llamada desde el supermercado el pasado sábado, 17 de enero, advirtiendo de la grave situación que padecía un hombre que había caído desplomado y no podía respirar, terminó con una gran actuación que pudo salvar la vida del varón, de mediana edad y vecino del municipio.

Pasaban las 15.00 horas cuando los cinco agentes intervinientes acababan de terminar con el servicio matinal de seguridad ciudadana en una jornada festiva en Xilxes, donde se celebran actos taurinos en plenas fiestas en honor al 401 aniversario del Santísimo Cristo de la Junquera. Entonces sonó el teléfono. Testigos alertaron del desplome de un hombre de unos 50 años en el supermercado. Estaba realizando la compra cuando como consecuencia de un ataque epiléptico cayó tendido sobre el suelo, golpeándose en la cabeza.

Intervención policial inmediata

Las peronsas que llamaron advirtieron de la gravedad de la situación. El hombre no reaccionaba, tenía los ojos abiertos y fijos y comenzaba a ponerse morado. No conseguía respirar bien. Rápidamente aparecieron dos patrullas en el lugar de los hechos, comenzando con la pertinente maniobra de reanimación, que logró estabilizar al varón.

Mientras unos agentes intervenían con la RCP, otros gestionaron la coordinación con el centro de emergencias de la Comunitat Valenciana, solicitando al 112 la urgencia y precisando la presencia de un SAMU para la evacuación del paciente. Fueron minutos tensos hasta la llegada de los sanitarios. En ese momento el varón ya respiraba sin tantos apuros y comenzaba a recuperarse del estado de shock, fruto del ataque.

Origen de la crisis

La crisis mioclónica derivada del ataque epiléptico llevó a la contracción muscular, que imposibilitó la correcta respiración, tal y como explicaron fuentes sanitarias a los agentes. De ahí la parada respiratoria que complicó la intervención y la consecuente RCP para estimularlo.

El varón recuperó poco a poco la orientación una vez estabilizado y fue trasladado al Hospital de Sagunt, donde fue sometido a pruebas y quedó en observación. Una vez recibió el alta la patrulla pudo contactar con él: el varón se recupera del susto en su casa y agradeció el trabajo de las patrullas intervinientes.