Segundo incendio en menos de quince días en un edificio okupado de Nules

El mismo escenario y similares circunstancias. Solo ha cambiado la indignación vecinal, que va en aumento. Este jueves, sobre las cinco de la tarde, los bomberos han tenido que acudir de urgencia a un aviso de incendio en un edificio ublicado en la intersección entre las calles San Agustín y San Mateo de Nules. El mismo en el que se registró un suceso idéntico el 9 de enero.

No han pasado ni quince días desde que, sobre el mediodía, testigos alertaban a Emergencias de que salía humo del segundo piso del mencionado inmueble. En aquel momento, como también se ha confirmado en el suceso de este jueves, no había nadie en todo el edificio. En esta ocasión, el fuego se ha declarado en la planta baja. Los vecinos se han puesto en alerta al ver salir humo negro del interior de la cochera.

La extinción no ha dado mayores problemas. Según bomberos, el garaje estaba prácticamente vacío, solo había algunos objetos, que son los que se han quemado. La afección por humo en la primera planta ha sido mínima.

Aunque los residentes en la zona aseguran que a lo largo del día no ven a nadie entrar o salir, saben que hay gente viviendo porque en el primer piso se suben y bajan las persianas. De hecho, mientras los bomberos trabajaban en la extinción, en la ventana que da al cruce de calles de la primera planta se podía ver ropa tendida.

Los bomberos instantes después de completar la extinción del incendio declarado en un edificio okupa de Nules. / Mònica Mira

No saben cuánta gente puede estar okupando el inmueble, que según explican vecinos, es propiedad de un banco, pero lo que sí es evidente es que la preocupación ha crecido de manera exponencial después de este nuevo incidente.

Tras el primer incendio, afectados por esta situación ya avanzaban a este periódico su intención de acudir al Ayuntamiento para pedir la mediación del alcalde para que, quien tenga competencias, intervenga de alguna manera.

La okupación no es reciente. Testigos consultados aseguran que «llevan años» y las denuncias son constantes. No hace demasiado tiempo, advirtieron a las autoridades de que «estaban tirando trastos por las ventanas». Recientemente, en el segundo piso, el que se quemó el día 9, «se dedicaron a romper las persianas».

En el segundo piso del edificio todavía son evidentes del incendio declarado hace menos de quince días. / MÒNICA MIRA

Tras la extinción del incendio, la Policía Local, que había cortado previamente a la circulación las calles afectadas, ha colocado un cordón policial frente a la cochera. También ha acudido a la zona una patrulla de la Guardia Civil.

El inmueble está adosado a la Escuela Infantil Los Gorriones, a pocos metros del colegio Cervantes.