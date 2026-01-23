Desalojan un edificio de la calle Constitución de Vila-real tras un incendio

Un edificio de viviendas en Vila-real ha sido desalojado este viernes al mediodía. El incidente se ha producido en un inmueble situado entre las calles Furs de València y Constitución, ubicado sobre un supermercado.

La alerta ha partido de los propios testigos al observar humo saliendo por las juntas de las ventanas de un segundo piso. Ante el aviso de diversos vecinos que se encontraban en la zona, patrullas de la Policía Local han procedido al desalojo preventivo de la finca.

Según han confirmado fuentes municipales, los servicios sanitarios han atendido a una mujer y a su mascota, que han tenido que ser reanimadas en la misma calle Constitución. En el operativo también han participado dotaciones de los bomberos del Consorcio Provincial.

De hecho, los efectivos de extinción trabajan ahora en asegurar la vivienda afectada y ventilar el inmueble. Por el momento, permanecemos a la espera de información oficial que confirme las causas exactas del suceso.