Sorprendidos con más de 40 gramos de cocaína en Alcalà de Xivert
Tres hombres detenidos por la Guardia Civil
Agentes de la Guardia Civil de Alcalà de Xivert han detenido a tres varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en esta localidad, tras una actuación llevada a cabo en el marco de labores de prevención de seguridad ciudadana.
El pasado día 18 de enero los agentes procedieron a identificar a los ocupantes de un vehículo, tras observar que modificaba su trayectoria al percatarse de la presencia policial cuando circulaban por el casco urbano.
Durante el proceso, la patrulla observó una actitud evasiva y extraña, por lo que realizaron una comprobación del vehículo, hallando 44 gramos de cocaína y 49 gramos de hachís en diferentes envoltorios individuales.
Ante los hechos, se produjo la detención de las tres personas, de 46, 32 y 31 años, como presuntos autores de un delito contra la salud púbica y a la aprehensión de las sustancias. Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de los de Vinarós
