Tráfico de drogas en Benicàssim: La Guardia Civil detiene un hombre tras hallarle diversas sustancias en una mochila
El arrestado llevaba cinco gramos de speed, tres gramos de éxtasis, tres viales de midazolan y una caja de olanzapina
Los agentes de la Guardia Civil han procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en la localidad de Benicàssim, tras una actuación llevada a cabo en el marco de labores de prevención de seguridad ciudadana, según ha informado la Benemérita mediante un comunicado.
Componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón (Usecic) dieron el alto el pasado día 22 de enero en un punto de acceso a la localidad a un vehículo ocupado por varón, que fue identificado, y observaron durante el proceso un cierto estado de nerviosismo.
Inspección del vehículo
Los agentes iniciaron el reconocimiento del vehículo y hallaron en el mismo una mochila que contenía 5 gramos de speed, 3 gramos de éxtasis, 3 viales de midazolan y una caja de olanzapina. Ante los hechos y una explicación incongruente, se produjo la detención del varón, de 52 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública y se procedió a la aprehensión de las sustancias.
Las diligencias instruidas junto al detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón.
