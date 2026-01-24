Accidente de madrugada en Castellón: dos heridos tras salirse un coche de la vía en la AP-7 en Orpesa
En el vehículo viajaban cinco ocupante y se ha cortado momentáneamente el carril izquierdo
Un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la autopista AP-7, a la altura de Orpesa, se ha saldado con dos personas heridas. El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 6.00 horas en sentido Barcelona, cuando un turismo en el que viajaban cinco ocupantes se ha salido de la calzada.
Como consecuencia del accidente, dos de los ocupantes han resultado heridos y han sido atendidos en el mismo lugar por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona. No ha sido necesario, en principio, el traslado urgente de los afectados, según han indicado fuentes consultadas.
Carril izquierdo cortado
El incidente ha obligado a cerrar el carril izquierdo de la autopista en el punto kilométrico 408,8, en término municipal de Orpesa, tal y como ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Operarios trabajan en estos momentos en la adecuación de la calzada y en la limpieza de los restos del vehículo accidentado para poder reabrir el carril afectado lo antes posible.
Pese al cierre parcial de la vía, no se están registrando retenciones, ya que el tráfico en la zona es escaso a primeras horas de la mañana de este sábado. La circulación se mantiene fluida por el carril derecho mientras continúan las labores de limpieza y seguridad.
