Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés
El accidente ha tenido lugar este mediodía y hay seis personas implicadas, entre ellas una mujer herida
Gran susto en la carretera en castellón. Un accidente de tráfico registrado este mediodía en la CV-15, a la altura de Vilafamés, ha movilizado a los servicios de emergencia tras una colisión frontal entre dos turismos, tal y como han apuntado desde el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil.
El siniestro se ha producido sobre las 13.30 horas y ha implicado a seis personas. En un primer momento, el Consrocio Provincial de Bomberos informó en su cuenta de X (antiguo Twitter) de posibles atrapados, aunque finalmente no hay ninguna persona atrapada, según la última actualización.
Al lugar se han trasladado una unidad del SAMU y una unidad SVB y han asistido a una mujer de 49 años por una herida en un brazo, que iba a compañada por sus dos hijos que han salido ilesos. Los tres han sido trasladados al Hospital General de Castellón.
Bomberos y medios sanitarios
El Consorcio están trabajando en el lugar del accidente para neutralizar los riesgos en los vehículos accidentados y también están en la zona medios sanitarios.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 2,237 de la CV-15, en sentido decreciente de la kilometración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales
- Se avecina una gran plantación urbana en Castelló: las especies arbóreas y los distritos que se reforestarán
- Las rachas de viento superan los 120 km/h y la nieve afecta a varias carreteras en el interior de Castellón
- Incendio en una vivienda de Vila-real: Una mujer muere tras ser rescatada de su piso de la calle Constitución