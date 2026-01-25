Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés

El accidente ha tenido lugar este mediodía y hay seis personas implicadas, entre ellas una mujer herida

Imagen del accidente en Viafamés

Imagen del accidente en Viafamés / Bombers Dipcas

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castellón

Gran susto en la carretera en castellón. Un accidente de tráfico registrado este mediodía en la CV-15, a la altura de Vilafamés, ha movilizado a los servicios de emergencia tras una colisión frontal entre dos turismos, tal y como han apuntado desde el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido sobre las 13.30 horas y ha implicado a seis personas. En un primer momento, el Consrocio Provincial de Bomberos informó en su cuenta de X (antiguo Twitter) de posibles atrapados, aunque finalmente no hay ninguna persona atrapada, según la última actualización.

Al lugar se han trasladado una unidad del SAMU y una unidad SVB y han asistido a una mujer de 49 años por una herida en un brazo, que iba a compañada por sus dos hijos que han salido ilesos. Los tres han sido trasladados al Hospital General de Castellón.

Uno de los coches implicados en el accidente de Vilafamés

Uno de los coches implicados en el accidente de Vilafamés / Bombers Dipcas

Bomberos y medios sanitarios

El Consorcio están trabajando en el lugar del accidente para neutralizar los riesgos en los vehículos accidentados y también están en la zona medios sanitarios.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 2,237 de la CV-15, en sentido decreciente de la kilometración.

TEMAS

