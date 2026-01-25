La sentencia de la secta de Vistabella se hace esperar ya más de un mes

El juicio a la supuesta secta sexual de Vistabella acaparó la atención los pasados meses de noviembre y diciembre. Un mes y medio ocuparon en total las vistas orales de este proceso, que trata de dilucidar si seis acusados (cinco mujeres y un hombre) son responsables de delitos de abusos sexuales a menores y de asociación ilícita.

Las partes aguardan con impaciencia el desenlace en forma de sentencia. Una sentencia que se demora ya 37 días, desde que terminó el juicio el 18 de diciembre. Fuentes cercanas al proceso contactadas por Mediterráneo afirman que una tardanza de este calibre se puede producir en la justicia y guardan una paciencia y respeto absolutas por los tiempos del tribunal. De todas formas, si bien este tipo de retrasos se producen, no son lo más habitual.

La complejidad del caso

Las posibles explicaciones a la demora son varias. En primer lugar, se encuentra la complejidad del proceso. El líder de la secta, el tío Toni, a quien todos señalan como el principal perpetrador de abusos sexuales, murió en prisión antes del juicio, por lo que quienes están acusados son varios seguidores. Además, a los seis procesados no se les acusa de abusar de las neuve víctimas por igual, sino que dentro de la trama hay varias historias de presuntos abusos. Podría haber acusados absueltos y algunos de ellos, condenados.

En la sentencia, el tribunal deberá dejar plasmada lo más pulcramente posible cada situación tratada en un juicio que tuvo más de 15 sesiones y más de 50 testigos. Los magistrados son conscientes de que en un proceso así es probable que las partes que se sientan perjudicadas interpongan recursos a instancias superiores, por lo que cualquier frase cuenta a la hora de aplicar la ley, negro sobre blanco, para evitar alteraciones.

Otra razón posible es la ya de por si sobrecargada agenda judicial, que deriva en retrasos en los procesos en Castellón. Se trata de una de las quejas habituales de los actores implicados, desde abogados a fiscales, pasando por jueces.

Posturas enfrentadas

La Fiscalía reclama penas superiores a los 60 años para las dos principales acusadas, la viuda y la nuera del tío Toni, a las que considera participantes y colaboradoras de los abusos sexuales del líder.

Sin embargo, la defensa asegura que había una anulación total de la voluntad y la comprensión de las dos mujeres. O sea, no tendrían capacidad para tomar decisiones en la secta. En otras palabras, no habría responsabilidad suya en los abusos. A su vez eran víctimas de abusos físicos, sexuales y psicológicos del propio Toni. Por todo ello, piden la absolución para ellas y que reciban atención psicológica por los daños sufridos. Se ha solicitado también una eximente completa para esas dos acusadas por capacidades cognitivas reducidas.