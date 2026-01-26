Accidente con dos vehículos implicados en un acceso a la AP-7 en Castellón

Un accidente de tráfico registrado este lunes por la mañana en la autopista AP-7 ha provocado un susto en la carretera en Castellón. El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 444, afectando a una de las salidas de la AP-7 a la altura de les Alqueries.

En las imágenes captadas por las cámaras de tráfico se observa la presencia de varios vehículos implicados (un coche y una furgoneta). El accidente ha generado un obstáculo fijo en la calzada, lo que ha obligado a estrechar el carril derecho en sentido Barcelona y a realizar cortes de carril en sentido Valencia, complicando la circulación en ambos sentidos.

SVB, Guardia Civil y Policía

Hasta la zona se ha desplazado una unidad de SVB, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía. Además, los operarios han realizado trabajos en la zona y la circulación se ha reestablecido antes de las 11.00 horas.

Los operarios retiran uno de los coches implicados en el accidente / DGT

El accidente se ha producido alrededor de las 9.00 horas, coincidiendo con una franja de tráfico intenso, lo que ha provocado circulación lenta en el entorno del enlace. Por el momento no han trascendido detalles sobre el número de heridos ni la gravedad del siniestro.