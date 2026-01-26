Un incendio en Almassora moviliza a los bomberos

Las alarmas se han activado este mediodía en Almassora a causa de un incendio registrado en la calle León XIII. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Castellón, que están interviniendo para controlar la situación.

Por el momento no se ha precisado el origen del fuego ni el alcance de los daños.

Información en elaboración

