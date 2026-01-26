Los okupas vuelven al edificio que se ha quemado dos veces en Nules

Pese a que ya ha sufrido dos incendios en menos de quince días, en la planta baja y en el segundo piso, los okupas del edificio ubicado en la intersección de las calles San Agustín y San Mateo de Nules siguen en el inmueble.

Los vecinos aseguran que no suelen verlos entrar y salir, pero su presencia se evidencia en detalles como que abren y cierran las persianas. Si durante el último incendio, registrado el jueves, había una de ellas abierta con ropa tendida, que seguía así este viernes por la mañana, por la tarde estaba cerrada.

La Policía Local, cuando los bomberos completaron la extinción de ese segundo fuego, precintaron todo el contorno del edificio con cordón policial. Este viernes por la tarde, esa cinta había desaparecido, menos un fragmento enganchado precisamente en la puerta del garaje afectado por el incendio.

Los vecinos se preguntan «qué más tiene que pasar para que las autoridades intervengan». Su preocupación son las consecuencias que esa forma de vida pueda tener para otras personas.

El cordón policial que colocó la Policía Local en todo el contorno del edificio después del segundo incendio ya no está. / MÒNICA MIRA

En su momento, residentes en la zona manifestaron a 'Mediterráneo' su intención de solicitar una reunión con el alcalde, David García, para pedirle su mediación. Son conscientes de que el inmueble es propiedad de un banco y que solo los dueños pueden tomar medidas legales contra la okupación.

García confirmó este viernes que nadie se ha dirigido a él todavía solicitándole una reunión para tratar este asunto. Incidió en lo que es sabido, los ayuntamientos no tienen ningún tipo de competencia ni pueden intervenir de manera alguna. Se desconoce incluso quién vive en los pisos o cuántas personas puede haber. En cualquier caso, el alcalde señaló que tratará de mediar con la entidad titular del edificio para pedirle que actúe.

Por si el hecho de que la segunda planta y el bajo hayan sufrido sendos incendios no fuera suficiente para considerar que las condiciones de vida no son las más adecuadas, por lo poco que se puede ver desde el exterior, el primer piso parece estar totalmente desmantelado y está apuntalado. No tienen luz ni agua y aunque sí que hay algunas persianas, no hay ventanas que aislen el interior del frío. Aún así, los okupas siguen allí.