Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas

La rápida intervención de los vigilantes frustró el intento de sustracción de material sanitario de alto valor

El Hospital General de Castellón fue escenario de un intento de robo este domingo.

El Hospital General de Castellón fue escenario de un intento de robo este domingo. / Erik Pradas

Rafael Fabián

El Hospital General de Castellón fue escenario este domingo de un intento de robo poco habitual. Dos varones accedieron al centro sanitario con la intención de sustraer material médico, en una actuación que fue detectada a tiempo por el personal de seguridad del hospital.

Según han confirmado desde el propio centro, los individuos fueron interceptados por los vigilantes de seguridad cuando se encontraban en una zona restringida para el personal no sanitario. Al percatarse de la situación anómala, los vigilantes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional.

Colapso en las Urgencias del Hospital General de Castellón: hasta 120 pacientes en espera y falta de camas

Los agentes se desplazaron hasta el hospital, donde adoptaron las medidas oportunas, deteniendo a los ladrones. La rápida actuación del personal de seguridad fue clave para evitar que el robo llegara a consumarse y que se produjera la sustracción de material sanitario.

Una escena de película

Según ha podido saber este periódico, los dos varones portaban máscaras realistas de persona y su objetivo sería el de robar tubos de endoscopias valorados en más de 10.000 euros. Finalmente, ambos fueron reducidos por los vigilantes y detenidos por la Policía Nacional en el propio hospital, sin que se produjeran daños ni incidentes mayores.

Una operación por endoscopia en un centro sanitario de la Comunitat.

Una operación por endoscopia en un centro sanitario de la Comunitat. / Mediterráneo

El Hospital General de Castellón entra por primera vez en el ‘top 60’ nacional por su reputación

