Dos trabajadores heridos en el derrumbe de una casa en ruinas en Castelló

Dos personas han resultado heridas este lunes mientras trabajaban en el proceso de reforma de una vieja casa del centro de Castelló, cuando una parte del interior de la vivienda se ha derrumbado.

Sanitarios y efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló han acudido rápidamente al lugar para atender a los heridos y prevenir que los daños fuesen mayores.

En la calle Almansa

Según han confirmado los propietarios de la vivienda a Mediterráneo, la casa, ubicada en la calle Almansa de la capital de la Plana, ya se encontraba en un estado endeble y precisamente los trabajadores estaban realizando actuaciones previas al derribo de la vivienda para su futura reforma.

Los heridos han sido trasladados al Hospital General Universitario de Castelló para recibir más atención.

Los propietarios, que esperan que los trabajadores se recuperen del accidente, han indicado que el estado de la casa, una vieja propiedad familiar, ya era de por si ruinoso, y que justo por eso han optado por una reforma integral. En esos trabajos previos para la reforma ha sucedido el derrumbe.