La Guardia Civil detiene a cuatro personas implicadas en dos robos en Burriana y Betxí
Las detenciones han sido realizadas en el marco de dos actuaciones distintas llevadas a cabo en días consecutivos
La Guardia Civil ha resuelto con cuatro detenciones dos casos de presuntos robos en Burriana y Betxí, según han informado este martes.
La primera actuación tuvo lugar el pasado día 25 de enero, cuando la Guardia Civil de Burriana fue alertada de un posible robo en curso en una vivienda situada en la misma localidad. Una vez personados en el lugar, los agentes interceptaron a dos varones que intentaban abandonar el edificio a gran velocidad.
El primer delito
Tras acceder al inmueble, los guardias civiles observaron que la cerradura de la vivienda presentaba daños visibles y signos evidentes de haber sido forzada, si bien no se llegó a consumar el acceso al interior. Después de realizar una primera inspección ocular y haber obtenido pruebas, los agentes confirmaron la tentativa de robo, que pudo ser frustrada gracias a la rápida actuación de los allí presentes.
Como resultado de estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención de dos hombres, de 29 y 41 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
El segundo caso
La segunda actuación tuvo lugar el día 26 de enero, cuando la Guardia Civil de Burriana, en colaboración con la Policía Local de Betxí, detuvo a dos personas por la comisión de un delito de robo que se habría perpetrado unos días antes en esta localidad.
Según se ha podido determinar, los autores accedieron al interior del domicilio mediante escalo, alcanzando la terraza de la vivienda, desde donde sustrajeron diversas prendas de ropa.
Gracias a la colaboración ciudadana y a las evidencias recabadas durante la investigación, los agentes pudieron identificar y localizar a los presuntos autores, dos varones de 21 y 22 años, a los que se les atribuye un delito de robo con fuerza en interior de vivienda.
Como resultado de estas actuaciones, la Guardia Civil ha detenido a un total de cuatro personas y reafirma su compromiso con la sociedad, reforzando la seguridad ciudadana y la prevención de delitos contra el patrimonio.
