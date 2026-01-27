Una testigo del robo al Hospital General de Castelló: "Los ladrones pasaron corriendo, me asusté mucho"

Las personas que estaban durante la tarde del domingo en el Hospital General de Castelló se llevaron un buen susto con el intento de robo, ya que presenciaron una escena más propia de La casa de papel, que de la hora de la cena en el centro hospitalario.

María (nombre ficticio) es una camarera de la cafetería del hospital que explica a este diario cómo, a eso de las 19.45 o las 20.00 horas, se encontraba preparando las cenas para los clientes. «Entonces, vi cómo pasaron corriendo los ladrones por el pasillo de aquí al lado, mientras los perseguían justo detrás los guardias de seguridad», cuenta esta testigo del robo.

Según han confirmado desde el propio centro, los individuos fueron interceptados por los vigilantes de seguridad cuando se encontraban en una zona restringida para el personal no sanitario. Al percatarse de la situación anómala, los vigilantes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional.

Material muy codiciado

Los dos varones portaban máscaras realistas de persona y su objetivo sería el de robar tubos de endoscopias valorados en más de 10.000 euros. Finalmente, ambos fueron reducidos por los vigilantes y detenidos por la Policía Nacional en el propio hospital, sin que se produjeran daños ni incidentes mayores.

«Me asusté mucho y tengo miedo», explicó esta camarera, que prefiere no dar su nombre por si los 'cacos' regresan. Y es que en los últimos años este tipo de robos en hospitales va en aumento en todo el territorio nacional.

En el General, en 2018, ya robaron nueve aparatos por valor de 360.000 euros. Ese mismo año, desaparecieron 12 endoscopios del Hospital Comarcal de Vinaròs, valorados en 500.000 euros.

Sin embargo, no hay que irse tan lejos en el tiempo. Este rotativo también pudo saber ayer, tras consultar con fuentes hospitalarias, que la semana pasada se produjo otra presumible tentativa de robo en la ciudad, aunque en ese caso ocurrió en el Hospital Provincial de Castellón. Los vigilantes de seguridad también frustraron las intenciones de los presuntos criminales aquella vez y el hospital interpuso una denuncia.